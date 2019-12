Jogo online vai ser mais taxado

O Governo quer mexer no regime jurídico dos jogos e apostas online, com a ideia de subir as taxas cobradas através do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO). Na versão preliminar da proposta do OE para 2020 a que o PÚBLICO teve acesso lê-se que a ideia é passar a taxa do IEJO dos jogos de fortuna ou azar (como é o caso das máquinas) para 25%.

Neste momento, a taxa é de 15%, além de haver uma fórmula para calcular a taxa a cobrar quando o valor da receita bruta anual da entidade exploradora é superior a cinco milhões de euros (taxa que não ultrapassa os 30% e que chegará ao fim com a mudança na legislação). Fica também estipulado que as comissões cobradas aos jogadores por parte da entidade exploradora “integram a receita bruta”.

Além disso, o Governo quer também mudar a taxa que incide sobre as apostas desportivas à cota. De acordo com a proposta do OE, nos casos em que as comissões cobradas pela entidade exploradora são “o único rendimento directamente resultante da exploração das apostas desportivas à quota” o IEJO sobre essas comissões vai passar a ser de 35%. Até aqui, eram cobrados 8%, com uma fórmula de cálculo quando o valor arrecadado supera os 30 milhões (mas que não pode exceder os 16%).

De acordo com os últimos dados oficiais, no final de Setembro deste ano havia 11 entidades a explorar legalmente jogos e apostas online em Portugal, num total de 18 licenças (10 para jogos de fortuna e azar e outras oito para apostas desportivas à cota). No terceiro trimestre registou-se uma receita bruta de 54 milhões de euros (mais 39% face a idêntico período de 2018), o que gerou 23,6 milhões para os cofres do Estado por via do IEJO.

Mudanças nas apostas hípicas

O Governo pretende também mexer nas apostas hípicas online, mesmo antes de estas chegarem ao terreno. De acordo com a proposta que consta da versão preliminar do OE, o IEJO passa de 15% para 25% da receita bruta da entidade exploradora.

Por outro lado, fica estabelecido, através de uma adenda ao Regime Jurídico da Exploração e Prática das Apostas Hípicas Mútuas de Base Territorial, que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (que ficou com a exclusividade) vai poder explorar as apostas hípicas mútuas de base territorial “em liquidez partilhada”, medida que terá ainda de ser clarificada através de um futuro regulamento.

Este mecanismo de liquidez partilhada já existe desde 2017 no póquer online. Nesse ano, de acordo com o Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos, foi assinado um acordo entre as entidades reguladoras de França, Itália, Portugal e Espanha “com o objectivo de reunir um volume de liquidez atractivo neste segmento do jogo online e, simultaneamente, manter padrões elevados de protecção e de cumprimento das regras dos respectivos países”.