Governo admite reduzir taxa da energia

O Governo admite vir a reduzir o valor que cobra às empresas do sector eléctrico e petrolífero através da polémica contribuição extraordinária sobre o sector energético (CESE).

Segundo a proposta preliminar de Orçamento do Estado para 2020, a CESE irá manter-se em vigor nos mesmos moldes, no próximo ano.

Contudo, o documento a que o PÚBLICO teve acesso revela que o Governo pretende incluir no OE do próximo ano uma autorização legislativa para alterar o regime da CESE.

A reformulação do regime poderá passar pela alteração das regras de incidência ou por uma redução das respectivas taxas “em função da redução da dívida tarifária do Sistema Eléctrico Nacional e correspondente redução da necessidade de financiamento de políticas sociais e ambientais do sector energético”.

A proposta de OE refere que as alterações a introduzir passam pela redução das “diversas taxas da contribuição extraordinária sobre o sector energético tendo como limite a percentagem de redução da dívida tarifária prevista na proposta de tarifas e preços para a energia eléctrica em 2020” da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Também se prevê reduzir as “diversas taxas da contribuição extraordinária sobre o sector energético relativas aos sectores do petróleo” (refinação de petróleo bruto, operadores de armazenamento, transporte ou distribuição de produtos petrolíferos), “tendo como limite a sua eliminação, em função da necessidade de financiamento de políticas sociais e ambientais do sector energético e da existência de outras medidas substitutivas destas receitas”.

Relativamente aos contratos de aprovisionamento de longo prazo em regime de take-or-pay da Galp, que também passaram a ser taxados, o Governo quer “rever as regras de incidência objectiva” e “permitir outra actualização do valor económico equivalente dos contratos (…) tendo em conta a informação sobre o seu real valor”.

Além disso, quer consagrar uma isenção do pagamento da CESE à produção eléctrica “a partir de resíduos urbanos, pelas entidades que prosseguem a actividade de prestação dos serviços de gestão de resíduos urbanos”.

O documento esclarece que a autorização legislativa tem a duração de 90 dias e que o Governo deverá ouvir a ERSE e a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) neste processo de alteração do regime da CESE.