Governo actualiza escalões do IRS, mas abaixo da inflação esperada

Depois de um ano sem subir os limites dos escalões do IRS, o Governo decidiu actualizar os valores em 0,3%, um valor que fica aquém da variação da taxa de inflação esperada para o próximo, de acordo com uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado a que o PÚBLICO teve acesso.

Nos casos em que os salários sejam actualizados ao valor da inflação de 2020, os contribuintes podem ficar a perder poder de compra, pelo facto de os valores não acompanharem a essa subida. Segundo o jornal Eco, a informação transmitida na semana passada aos partidos pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, foi a de que o Governo apontaria para um valor entre 1,2% e 1,4%.

A variação de 0,3% é a mesma que o Governo está a usar para a actualização dos salários dos funcionários públicos.

O número de escalões de IRS continua a ser o mesmo (sete) e as taxas a aplicar ao rendimento também são iguais às deste ano e às de 2018, quando o Governo fez o alívio do imposto.

O que sobe ligeiramente em 2020 são os limites que definem esses sete escalões. Eis como ficam:

O primeiro patamar (ao qual se aplica a taxa de 14,5%) vai até aos 7112 euros de rendimento colectável anual (não confundir com o rendimento bruto anual), em vez dos actuais 7091 euros;

O segundo escalão (23%) vai dos rendimentos colectáveis acima destes 7112 euros até aos 10.732 euros;

O terceiro (28%) aplica-se aos rendimentos de mais de 10.732 euros até aos 20.322;

O quarto escalão (35%) inicia-se no valor imediatamente acima deste e vai até aos 25.075 euros;

O quinto (37%) aplica-se aos rendimentos de mais de 25.075 euros até aos 36.967 euros;

A penúltima fatia de rendimento (taxa de 45%) diz respeito aos rendimentos acima destes 36.967 euros até aos 80.882 euros.

O sétimo escalão, o mais alto (48%), começa a aplicar-se aos rendimentos superiores aos 80882 euros.

No Orçamento passado, o PCP propôs uma actualização dos valores à taxa de inflação esperada para este ano e contou com os votos favoráveis do BE e do CDS, mas o voto contra do PS e a abstenção do PSD impediram a aprovação da iniciativa na especialidade.

Na altura, em nome do Governo, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, considerou que a proposta teria “efeitos marginais” e que a actualização teria mais impacto nos contribuintes de rendimentos mais altos, sem mudar “substancialmente a vida de ninguém”. Na altura, a subida proposta era de 1,3%, superior àquela que o Governo agora faz (de 0,3%).

Para quem tem rendimentos mais elevados soma-se ainda a taxa adicional de solidariedade, onde não há alterações. Aqui os limites são distintos. Quem tiver um rendimento colectável acima dos 80 mil euros paga esta taxa, sendo que dos 80 mil aos 250 mil a percentagem é de 2,5%; caso a pessoa tenha um rendimento acima deste valor, aplicam-se taxas de 2,5% e 5%, de acordo com este esquema: à parte que exceder 80 mil euros até aos 250 mil aplica-se a taxa de 2,5%; acima dessa fatia a taxa é de 5%.