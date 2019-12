Entradas no Jardim Zoológico passam a pagar menos IVA. Nas touradas sobe para 23%

A versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020 prevê algumas alterações à lista de bens e serviços sujeitos à taxa reduzida de IVA (6%).

Segundo o documento a que o PÚBLICO teve acesso, as entradas nos jardins zoológicos, jardins botânicos e aquários públicos vão passar a pagar a taxa reduzida, à semelhança do que é aplicável a espectáculos de canto, dança, música, teatro, cinema e circo (exceptuando-se “as entradas em espectáculos de carácter pornográfico ou obsceno").

Saem desta lista do IVA reduzido as entradas para as touradas, que passam a pagar a taxa máxima (23%).

Segundo a versão preliminar da proposta orçamental, as águas residuais tratadas também passarão a figurar na Lista I anexa ao Código do IVA (a lista dos bens e serviços com taxa reduzida).