Bloco desafia Centeno a revelar 30 anos de fiscalizações à Zona Franca

Há nove meses à espera que o Governo responda a uma pergunta parlamentar, a deputada do Bloco de Esquerda (BE) Mariana Mortágua vai dar um novo passo para exigir ao ministro das Finanças evidências do controlo tributário realizado às empresas da Zona Franca da Madeira (ZFM) — e, desta vez, sobe a parada, desafiando Mário Centeno a apresentar prova das fiscalizações concretizadas nas três décadas do centro de negócios, de pé desde 1987.

