Sporting sobe ao pódio com goleada nos Açores

O Sporting regressou nesta segunda-feira ao pódio da I Liga, com um triunfo por 0-4 sobre o Santa Clara em jogo da 14.ª jornada, a última do campeonato em 2019. Em São Miguel, os “leões” igualaram a maior goleada da época e ultrapassaram o Famalicão (derrotado na Luz pelo Benfica), passando a ocupar o terceiro lugar, com 26 pontos, ainda bastante longe do líder Benfica (39).

Num jogo praticamente de sentido único, o Sporting chegou à vantagem aos 41’, por Luiz Phellype, que emendou quase em cima da linha de golo um cruzamento de Vietto.

A abrir a segunda parte, o avançado brasileiro voltou a marcar, aos 46’, desta vez com um cruzamento que veio da direita, de Ristovski.

Aos 54’, Bolasie fez o 0-4 num cabeceamento certeiro após um canto de Bruno Fernandes e, aos 60’, foi o capitão “leonino” a deixar o seu nome no marcador, convertendo um penálti que castigou uma falta de Zaidu sobre Bolasie.