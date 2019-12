Melhor que Bruno Lage, só Sven-Goran Eriksson

Desde a primeira passagem de Sven-Göran Eriksson pelo banco do Benfica que não se via uma primeira fase do campeonato tão promissora no Estádio da Luz. Nas primeiras 14 partidas da temporada, os “encarnados” venceram 13 e perderam uma, em casa frente ao FC Porto (0-1). Para encontrar alguém que supere esta marca da equipa de Bruno Lage é preciso recuar 36 anos, quando um ainda jovem treinador sueco, de 36 anos, somou os mesmos 13 triunfos, cedendo apenas um empate. Foi na época 1983-84, quando a vitória ainda valia dois pontos.

