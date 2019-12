Jogo entre Rayo Vallecano e Albacete suspenso por insultos contra Zozulya

O jogo entre Rayo Vallecano e Albacete, da segunda liga espanhola de futebol, foi suspenso ao intervalo, depois de ter estado interrompido na primeira parte, devido a insultos políticos contra o jogador ucraniano Roman Zozulya, do Albacete.

Um grupo de adeptos do Rayo cantou em várias ocasiões durante a primeira metade do jogo palavras ofensivas visando o futebolista de 30 anos, acusando-o de ser “nazi”, o que levou o árbitro do encontro, José López Toca, a interromper o encontro durante alguns momentos, enquanto no sistema de som do estádio de Vallecas se pedia para que terminassem os insultos.

O encontro ainda prosseguiu até ao intervalo, quando o resultado estava 0-0, mas depois de as equipas terem recolhido aos balneários, chegou a informação que a partida não seria retomada, por decisão do árbitro.

Entretanto, a Liga espanhola já reagiu, apoiando a decisão do árbitro e garantindo que “continua a trabalhar contra a violência, o racismo e a xenofobia nos estádios de futebol” e manifestou a sua “mais sincera repulsa sobre o sucedido”, que levou, pela primeira vez no país à suspensão de um jogo.

“Com o apoio do Rayo Vallecano, Albacete e La Liga, o árbitro suspendeu o jogo em Vallecas”, afirmou o Albacete num curto comunicado. “Esta decisão foi tomada com um objectivo que é salvaguardar os valores da nossa competição e o desporto que todos amamos.”

Esta não é a primeira vez que há polémica na relação entre Zozulya e os adeptos do Rayo, já que, em 2017, depois de ter sido anunciada a sua contratação pelo clube a título de empréstimo do Bétis, os adeptos do clube de Madrid o acusaram de “filiação nazi” e o avançado ucraniano nem chegou a treinar ou a jogar com os novos companheiros, tendo sido devolvido ao emblema andaluz.

Zozulya sempre negou qualquer filiação nazi. Numa carta aberta aos fãs do Rayo, em 2017, Zozulya disse haver “um mal-entendido provocado por um jornalista que sabe muito pouco sobre a realidade” do seu país e da sua carreira e que, por isso, fez acreditar que o jogador estava envolvido num movimento de extrema-direita na Ucrânia. De acordo com o comunicado, a confusão começou quando o jogador chegou a Espanha, em 2016, para jogar no Bétis. À chegada ao aeroporto, vestia uma camisola com o brasão de armas ucraniano, que foi confundido por um jornalista como sendo o brasão do Pravy Sektor, um grupo ultranacionalista ucraniano.