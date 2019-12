Clubes portugueses ficam a saber o seu futuro na Liga Europa

Os oitavos-de-final da Liga dos Campeões reúnem a “nata” do futebol europeu, mas é no sorteio dos 16 avos-de-final da Liga Europa que a maior parte dos ouvidos e olhos dos adeptos dos clubes portugueses estarão atentos quando hoje, em Nyon, na Suíça (12h em Lisboa), as bolas começarem a ser retiradas dos vários potes e os adversários de Benfica, FC Porto, Sp Braga e Sporting da segunda mais importante competição de clubes da UEFA forem conhecidos.

Os “leões”, fruto do seu segundo lugar no Grupo D, são os que têm, à partida e em termos teóricos, o cenário mais complicado no sorteio de hoje. Por causa dessa classificação, o Sporting está no pote dos não cabeças de série (12 vencedores da fase de grupos e os quatro melhores terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões), pelo que o seu adversário será um dos emblemas teoricamente mais difíceis.

Há, no entanto, alguns cabeças de série que não se irão cruzar com os “leões”. Desde logo, os outros três clubes portugueses presentes no sorteio. Mas também o Lask, que integrava o Grupo D tal como o Sporting. Certo é que, pelo facto de não serem cabeça de série, os “leões” jogarão a segunda mão da eliminatória fora de Alvalade.

Já Benfica, FC Porto e Sp. Braga terão, em teoria, uma tarefa mais facilitada. Mas, apesar de terem as mesmas condicionantes para o sorteio do Sporting, têm como possíveis adversários alguns emblemas “inesejáveis”, curiosamente quase todos com treinadores portugueses, casos de Shakhtar Donetsk, Roma ou Wolverhampton (este último não entra nas contas do SP. Braga) a que se junta o Bayer Leverkusen. Certo é que recebem nos seus estádios os encontros decisivos, embora no caso de portistas e bracarenses, dada a proximidade geográfica, a partida dos minhotos seja disputada na quarta-feira (dia 20 de Fevereiro) e não na quinta.

Na Liga dos Campeões, todos os cabeças de série quererão fugir ao Real Madrid, o recordista de títulos da Champions e o “tubarão” que navega no pote dos não cabeças de série, onde RB Leipzig e Valência são vistos como os adversários mais apetecíveis num sorteio em que equipas do mesmo país ou clubes que tenham jogado entre si na fase de grupos, não se podem defrontar.

Liga dos Campeões

Cabeças de série

Barcelona (ESP)

Bayern Munique (ALE)

Juventus (ITA)

RB Leipzig (ALE)

Liverpool (ING)

Manchester City (ING)

PSG (FRA)

Valência (ESP)

Não cabeças de série

Atalanta (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Chelsea (ING)

B. Dortmund (ALE)

Lyon (FRA)

Nápoles (ITA)

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ING)

Liga Europa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Cabeças de série

Ajax (HOL)

Arsenal (ING)

Basileia (SUI)

Benfica (POR)

Sp. Braga (POR)

Celtic (ESC)

Espanyol (ESP)

Gent (BEL)

Inter de Milão (ITA)

Başakşehir (TUR)

LASK (AUT)

Malmoe (SUE)

Manchester United (ING)

FC Porto (POR)

Salzburgo (AUT)

Sevilha (ESP)

Não cabeças de série

APOEL (CHI)

AZ Alkmaar (HOL)

Bayer Leverkusen (ALE)

Cluj (ROM)

Club Brugge (BEL)

Copenhaga (DIN)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Getafe (ESP)

Ludogorets (BUL)

Olympiacos (GRE)

Rangers (ESC)

Roma (ITA)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Sporting (POR)

Wolfsburgo (ALE)

Wolverhampton (ING)