Sporting sobe ao pódio com goleada nos Açores

Recebido com pedras nos Açores por alguns dos seus próprios adeptos, que evocaram um dos dias mais negros da história do clube, o Sporting respondeu com uma das suas melhores exibições da época, goleando o Santa Clara por 0-4 em jogo da 14.ª jornada da I Liga. Foi uma goleada que deu para os “leões” chegarem ao terceiro lugar (ultrapassaram o Famalicão), mas que não dá para se aproximarem da liderança — têm 26 pontos, menos 13 que o Benfica.

Acabou por não ser um jogo demasiado problemático para o Sporting, que tinha a sua primeira equipa descansada e que teve pela frente um Santa Clara sem grandes argumentos para questionar a sua superioridade.

Era este objectivo que Jorge Silas tinha quando deixou quase toda a sua equipa A de fora do jogo em Linz. Voltaram Bruno Fernandes, Mathieu, Wendel, Vietto e outros e a diferença de rendimento foi evidente.

Luiz Phellype o melhor marcador

Não foi uma exibição imediatamente traduzida em golos, mas havia uma preocupação grande em simplificar o ataque, simplificando as transições ofensivas e cruzando com frequência. Houve vários momentos em que a bola chegou à área redonda e pronta a ser transformada em golo, mas houve grande falta de eficácia. Pelo meio, houve duas aproximações perigosas dos açorianos, mas sem consequência.

Aos 40’, numa transição rápida, o Sporting chegou ao golo. Bruno Fernandes ganhou uma bola no meio-campo e ofereceu ao seu flanco esquerdo o contra-ataque. Primeiro foi Acuña, depois foi Vietto, que levou até à área e deu para Luiz Phellype marcar com um cabeceamento rasteiro já perto da linha de golo. Houve dúvidas no posicionamento do brasileiro, houve revisão do VAR e Manuel Mota confirmou a legalidade do golo.

Já na segunda parte, foi do outro lado que veio a assistência para o segundo golo. Aos 46’, Ristovski furou pelo flanco direito e fez o passe atrasado para Luiz Phellype fazer o segundo do jogo — e o seu oitavo da época, igualando o registo da sua primeira meia temporada ao serviço dos “leões”.

Positivo/Negativo Positivo Luiz Phellype Mais dois golos para o avançado brasileiro comprado a baixo custo a meio da época passada. Vai-se valendo de ser o único ponta-de-lança do plantel para ser importante. Já vai em oito golos na época, mas precisa de concorrência.

Positivo Boulasie Procurou muito o golo neste e em outros jogos e, finalmente, estreou-se a marcar para o campeonato, com um cabeceamento difícil, para além de ter ganho o penálti que resultou no 0-4. Negativo Santa Clara Pegando nas palavras do seu treinador João Henriques, “falhou tudo”. Defensivamente frágil, pelo ar e pelo chão, teve duas ou três aproximações perigosas à baliza do Sporting, mas não fez nada com elas. Já não ganha no campeonato há mês e meio e está a aproximar-se dos lugares de descida.

Golo anulado do Santa Clara

Depois de algumas oportunidades falhadas, o brasileiro já mais que tinha rompido o seu bloqueio no jogo, mas ainda faltava entrar nas contas do jogo um dos perdulários de serviço. Bolasie, finalmente, estreou-se a marcar na I Liga (já tinha marcado um na Liga Europa). Foi quase de costas para a baliza e com a nuca que o congolês fez o 0-3 após canto de Bruno Fernandes aos 54’.

Seis minutos depois, foi o capitão “leonino” a fazer o 0-4 na conversão de um penálti que castigou uma falta de Zaidu sobre Bolasie. Estava feito o resultado.

O Santa Clara até chegou a festejar um livre superiormente executado por Lamas, mas a posição de Fábio Cardoso junto da barreira invalidou o pontapé certeiro do 10 dos açorianos.

Silas ainda deu minutos ao regressado Battaglia (que não jogava desde Setembro e voltou ao activo num relvado onde sofreu uma grave lesão na época passada) e viu, em São Miguel, vingada a sua estratégia de recursos humanos. O que prova duas coisas: o Sporting tem capacidade para jogar bem uma vez por semana, mas precisa de mais gente para jogar bem mais vezes.