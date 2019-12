The Legenday Tigerman volta à one man band em digressão

O músico Paulo Furtado (The Legendary Tigerman) vai regressar aos palcos sozinho, no início de 2020, numa digressão que passará por 11 cidades portuguesas, foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com o comunicado do agenciamento do artista, a digressão começa a 29 de Janeiro em Lisboa, no Musicbox, e serão 11 as cidades a acolher as “onze celebrações do mais puro rock ‘n’ roll e blues”. Ainda em Janeiro, a digressão passa por Coimbra, no dia 31 no Salão Brazil.

Em Fevereiro, The Legendary Tigerman Man tem actuações marcadas em Aveiro (no dia 6 no Avenida), no Fundão (dia 7 na Moagem), em Torres Vedras (dia 8 no Bang Venue), no Porto (13 no Plano B),em Braga (14 no Gnration), em Leiria (15 no Stereogun), em Évora (20 no Soir Jaa), em Viseu (21 no Carmo 81) e em Loulé (22 no Bafo de Baco).

O álbum mais recente de The Legendary Tigerman, Misfit, foi editado em Janeiro de 2018.

Misfit foi composto durante uma viagem de Paulo Furtado aos Estados Unidos, na companhia do realizador Pedro Maia e da fotógrafa Rita Lino, que resultou também no filme Fade into nothing.

Vocalista e guitarrista, na digressão de Misfit, Paulo Furtado deixou de estar sozinho em palco com a sua harmónica e sistema de percussão para passar a ser acompanhado por Paulo Segadães (bateria), João Cabrita (saxofone) e Filipe Rocha (baixo).