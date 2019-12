Uma família que João Camer tanto quis devolveu-o seis meses depois de o adoptar

Reportagem

Com dois anos, João Camer foi retirado aos pais e com seis deixou de ter contacto com eles, para ser adoptado por decisão de um juiz. Foi uma espera longa e angustiante, relembra. Quando apareceu uma família, sentiu-se mais completo. Mas seis meses depois viria a ser devolvido a uma instituição, onde ficou até aos 18 anos. Deu a volta. É autónomo. O que sente hoje é “orgulho”, mas também um grande vazio.