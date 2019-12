Universidade do Porto condenada por assédio moral a antiga professora

A Universidade do Porto (UP) e três professores da Faculdade de Medicina (FMUP) foram condenados por assédio moral no local de trabalho a uma docente que ali deu aulas, entre 2004 e 2011. O Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto, que tomou a decisão no mês passado, fixou também uma indemnização por danos patrimoniais de 30 mil euros, que terão que ser assumidos em partes iguais pelos quatro condenados.

Continuar a ler