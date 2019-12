Chuva, neve e inundações: Protecção Civil alerta para agravamento do tempo

A Autoridade Nacional de Protecção Civil, a partir de informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), alerta para um agravamento das condições meteorológicas durante as próximas 48 horas. Os primeiros efeitos do mau tempo já foram sentidos esta manhã na Póvoa de Varzim, onde houve várias inundações em ruas e em garagens de prédios.

Em causa estão períodos de chuva ou aguaceiros em todo o país, que no Norte e Centro poderão ser especialmente fortes. A precipitação poderá ser de neve a partir dos 1400/1600 metros de altitude a partir da tarde deste domingo, e na segunda a cota desce para os 1000 metros, sendo que no Gerês e em Montalegre pode nevar logo a partir dos 800 metros.

O vento também será forte, sobretudo nas terras altas do Norte e Centro, e podem ser registadas rajadas entre os 75 e os 100 km/h.

Na costa, a ondulação mantém-se forte, com ondas de 4 a 6 metros. Entre o final da tarde de domingo e o fim da madrugada de segunda-feira, as ondas podem chegar aos 10 metros a norte do Cabo Raso.

Risco de lençóis de água e queda de árvores

Perante este cenário meteorológico, a Protecção Civil pede especial atenção a zonas habitualmente vulneráveis a inundações, especialmente em meio urbano, e alerta para risco de lençóis de água e gelo na estrada, para a queda de árvores, para danos em estruturas montadas ou suspensas (como andaimes, guindastes e placards) e para deslizamentos de terras devido à saturação dos solos.

A Protecção Civil apela à desobstrução de sistemas de escoamento de águas e à retirada de objectos que possam ser arrastados. Apela ainda a uma condução defensiva e com velocidade reduzida, e que se evite o atravessamento de zonas inundadas. A estruturas soltas ou suspensas devem ser adequadamente fixadas. Deve haver especial cuidado em zonas arborizadas, devido ao risco de queda de ramos ou de árvores. Não devem ser praticadas actividades relacionadas com o mar, como a pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira-mar. Não é igualmente recomendável estacionar viaturas junto ao mar.

De momento, o IPMA tem os distritos de Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo sob aviso laranja devido à agitação marítima, e estes mesmos distritos e os de Vila Real, Bragança, Viseu, Setúbal, Beja e Faro sob aviso amarelo devido à chuva forte. Os Açores estão sob aviso laranja de agitação marítima e a Madeira sob aviso amarelo de precipitação.