Radical hoje, moderado amanhã

“Sim, tá bem. Mas isso é diferente”, disse-me o Pedro enquanto dobrava o jornal ao meio e voltava a atirá-lo para cima da mesa do café onde o senhor Joaquim monta todos os dias o quiosque improvisado.

A conversa já ia longa, e não era a primeira vez que o Pedro me dizia, por outras palavras, que os meus argumentos eram tão válidos como um bilhete da Carris no Porto. “As coisas antigamente eram diferentes.”

Sim, ia respondendo eu, mas é por isso mesmo que podem ser comparadas; se as coisas antigamente fossem iguais, perder tempo a compará-las seria tão útil como pentear Boris Johnson num dia de ventania.

Mas o Pedro nunca foi pessoa de se ficar, e uma pessoa que não é de se ficar geralmente também não perde muito tempo com exercícios fúteis, como estalar os dedos das mãos ou pensar. “Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa.”

A conversa girava à volta destas modernices de agora, como diz o Pedro: a miúda sueca que devia era estar na escola, esta mania das mulheres de se queixarem de tudo e de nada e aquela deputada que devia era voltar para a terra dela se não gosta do nosso país.

Dizia o Pedro que nunca se tinha visto nada assim e que o mundo está a ficar de pernas para o ar. Antigamente ainda havia alguma noção de que as coisas só mudam com calma, sem radicalismos. Onde já se viu, dizia o Pedro, uma pirralha a andar por aí toda arrogante, com cara de má e a puxar as orelhas aos adultos? “No meu tempo levava umas palmadas e acertava logo o passo.”

Se calhar era mais interessante, dizia eu, perceber se antigamente – no tempo do Pedro e de outros Pedros – não havia pirralhas inconvenientes e activistas radicais e outras pessoas que tais. Pessoas que irritavam tanto os Pedros de épocas passadas que eram vistas por eles como a prova de que aquele mundo também estava a ficar de pernas para o ar.

Em Agosto de 1831, por exemplo, o mundo estava definitivamente de pernas para o ar no condado de Southampton, no estado norte-americano da Virgínia. Liderados pelo escravo Nat Turner, dezenas de outros negros revoltaram-se contra os seus donos e mataram mais de 60 brancos, incluindo homens, mulheres e crianças.

A revolta foi esmagada em poucos dias, numa retaliação conjunta das milícias locais e da tripulação dos navios de guerra USS Natchez e USS Warren, ancorados na base de Norfolk. No final, o estado enforcou 56 negros e as milícias mataram outros 120, a maioria sem qualquer envolvimento na revolta dos escravos, segundo os historiadores.

“Na Carolina do Norte, começaram a circular rumores de que tinham sido avistados exércitos de escravos, e que um desses grupos – talvez liderado pelo próprio Nat Turner – tinha ateado fogo a Wilmington e chacinado toda a população, e dirigia-se para a capital do estado”, relata Stephen B. Oates, especialista em história do século XIX nos Estados Unidos, num artigo publicado na revista American Heritage.

“Mas o governador Floyd manteve a calma, avaliou os relatórios com cuidado e concluiu que não estava em curso nenhuma insurreição generalizada. Na verdade, não tinha havido nenhuma outra revolta em lado nenhum”, continua o historiador. “Cegos pelo pânico, os brancos mobilizaram-se em várias partes do Sul, perseguiram insurgentes imaginários e prenderam ou executaram ainda mais negros inocentes.”

Oito anos mais tarde, em 1839, um grupo de abolicionistas membros da Sociedade Americana Contra a Escravatura virou as costas à organização por considerá-la demasiadamente radical. O seu fundador, William Lloyd Garrison, era um pacifista que acreditava na igualdade racial, na possibilidade de os negros serem inseridos nas comunidades brancas e na inclusão das mulheres no movimento abolicionista.

O novo grupo, chamado Sociedade Americana e Estrangeira contra a Escravatura, era constituído pelos activistas moderados. Defendiam o fim da escravatura, sim, mas através de pequenos passos e sem o envolvimento de mulheres.

“A Sociedade Americana e Estrangeira contra a Escravatura defendia a verdade literal da Bíblia e acreditava que o triunfo do abolicionismo resultaria dos apelos às consciências dos indivíduos através da ‘persuasão moral’, e não de políticas ou de ataques contra as denominações religiosas de cada indivíduo”, diz o Amistad Research Center, uma biblioteca com documentos sobre a histórias dos afro-americanos e minorias étnicas. “Outra característica da organização era que negava às mulheres o direito ao voto.”

Mas o Pedro nunca foi pessoa de se ficar, já o sabemos, e naquela sua forma calma e compreensiva de abordar as questões perguntou-me se eu estava a acusá-lo de ser populista e racista e, nesse caso, se estaria eu interessado em levar uma cabeçada.

Não, Pedro, eu conheço-te bem e sei que és uma pessoa moderada.