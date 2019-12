O cão de Boris Johnson

As imagem mais vistas nas televisões e nos jornais para ilustrar a vitória de Boris Johnson nas eleições britânicas foram a da sua entrada e saída da secção de voto levando o cão pela trela – sobretudo quando, finalmente, o ergue e beija ternamente na cabeça. Boris não se enganou ao levar o cão consigo à “poll station”, imaginando porventura que essa poderia ser a imagem mais afectuosa do seu triunfo (bem maior, aliás, do que o próprio Boris sonharia).

