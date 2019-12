Johnson quer levar acordo do “Brexit” à Câmara dos Comuns antes do Natal

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, não quer perder tempo para cumprir a principal promessa eleitoral que lhe deu uma esmagadora maioria na Câmara dos Comuns: concretizar o ‘Brexit’ até 31 de Janeiro de 2020. Johnson quer submeter o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia à votação dos deputados antes do Natal e, concluída a saída, negociar um acordo de comércio com Bruxelas até ao final de 2020.

“Temos 100% de apoio” para a aprovação do acordo na Câmara dos Comuns, disse este sábado Johnson, durante uma visita a Sedgefield, um dos bastiões trabalhistas que nas eleições desta quinta-feira passou para os conservadores. “Sem dúvida que o podemos conseguir antes do Natal”.

As eleições legislativas desta quinta-feira deram uma vitória esmagadora aos conservadores ao elegerem 365 deputados (o que lhes dá uma maioria de 78 lugares), contra os 203 do Partido Trabalhista, o seu principal rival. O impasse parlamentar que caracterizou o “Brexit" nos últimos três anos foi ultrapassado e a maioria conservadora, cujos deputados foram escolhidos por Johnson por serem a favor da saída da UE, faz com que a aprovação do acordo de saída seja pouco mais que uma formalidade.

As intenções de Johnson foram confirmadas por elementos do anterior Governo (o primeiro-ministro vai anunciar o novo executivo esta segunda-feira) que lhe são próximos, entre os quais Michael Gove. “Posso confirmar com toda a certeza que teremos a oportunidade de votar o projecto lei do acordo de saída num prazo relativamente curto e garantir que seja aprovado antes de 31 de Janeiro”, disse Gove à Sky News.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Johnson terá uma agenda bastante preenchida a uma semana do Natal. Além de querer avançar com a votação do acordo de saída, terá de anunciar a composição do seu novo Governo e a rainha Isabel II discursará na Câmara dos Comuns, onde elencará as leis que o novo executivo pretende apresentar ao órgão legislativo no próximo ano. O discurso da chefe de Estado dá início à nova legislatura.

É provável que no discurso de Isabel II esteja a intenção de o Governo concluir o acordo de comércio com Bruxelas até ao final do próximo ano. “Vamos estar numa posição de sair da União Europeia antes de 31 de Janeiro do próximo ano e nessa altura teremos as negociações sobre um novo acordo de comércio com a UE concluídas”, explicou Gove.

Mas há quem tenha dúvidas de que as negociações cheguem a bom porto com essa rapidez. O negociador chefe da UE, Michel Barnier, que viu o seu mandato de liderança das negociações com Londres ser renovado esta semana, mostrou-se apreensivo ao dizer que as conversações serão “difíceis e exigentes” e que o bloco europeu não “vai tolerar vantagens competitivas injustas”. Há quem lembre que o acordo de comércio entre a UE e o Canadá tardou sete anos.