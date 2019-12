Olympiacos e PAOK vencem repartem liderança na Grécia

O Olympiacos, de Pedro Martins, e o PAOK, de Abel Ferreira, somaram este domingo vitórias contundentes para a 14.ª jornada da Liga grega e continuam empatados na liderança da competição. O Olympiacos foi ao campo do Asteras Tripolis vencer por 5-0, enquanto o PAOK somou um triunfo por 3-0 no terreno do Panetolikos.

O português Daniel Podence esteve em destaque na goleada da formação de Pedro Martins, tendo assinado o segundo golo da sua equipa, logo aos nove minutos, num encontro em que José Sá foi titular na baliza e Rúben Semedo no centro da defesa. Masouras assinou um “bis” (5 e 72’), assim como o marroquino El Arabi, que “imitou” o companheiro de equipa (34 e 44’).

Por seu lado, no campo do último classificado, o PAOK venceu com golos do ex-V. Setúbal Pelkas (7’), Limnios (66’) e do inglês Akpom (69’). Vieirinha esteve a tempo inteiro na equipa de Abel Ferreira, assim como Mimito, do lado do Panetolikos. Olympiacos e PAOK somam 34 pontos e seguem no topo da Liga grega, embora a formação de Pedro Martins tenha para já vantagem no desempate, por ter uma melhor diferença de golos: o Olympiakos sofreu menos sete golos (28-5, contra 28-12).