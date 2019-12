Juventus regressa às vitórias com golos de Ronaldo

A Juventus regressou neste domingo às vitórias na Liga italiana ao vencer a Udinese, em Turim, por 3-1.

Cristiano Ronaldo foi uma das figuras do jogo ao apontar os dois primeiros golos dos campeões italianos. O primeiro surgiu logo aos 9’, e o segundo pouco depois da passagem da primeira meia-hora de jogo (37'). O internacional português eleva assim para quatro o número de jogos consecutivos a marcar.

O terceiro golo da “Juve” surgiria nos instantes finais do primeiro tempo, com a assinatura de Bonucci.

O golo de honra da Udinese foi apontado já em tempo de descontos, por intermédio de Pussetto.

Com este resultado a Juventus sobe, provisoriamente, à liderança, com 39 pontos, um a mais do que o Inter, que ao final deste domingo joga em Florença.