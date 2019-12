Bordéus derrotado em casa pelo Estrasburgo

O Bordéus foi este domingo derrotado em casa pelo Estrasburgo, resultado que coloca a formação orientada pelo treinador português Paulo Sousa, provisoriamente, na sétima posição da Liga francesa de futebol, podendo ainda ser ultrapassada pelo Mónaco e pelo Saint-Étienne.

O único jogo do encontro relativo à 18.ª jornada da Ligue 1 foi marcado pelo atacante francês Ludovic Ajorque (11’), que aproveitou uma série de ressaltos na área do Bordéus, após a cobrança de um pontapé de canto, para finalizar com sucesso.

Com a derrota, a segunda seguida para o campeonato, o Bordéus segue agora na sétima posição (26 pontos em 18 jogos), enquanto o Estrasburgo sobe para o 13.º posto, com 18 pontos.