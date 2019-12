Anna Karina (1940-2019): a mulher que viveu a sua vida

“Sabe, também filmei com outros realizadores!”, lembrava Anna Karina em Abril último numa entrevista ao Ípsilon. É verdade, e não dos menores: George Cukor, Rainer Werner Fassbinder, Jacques Rivette, Luchino Visconti, Valerio Zurlini. Mas a actriz que morreu no sábado, em Paris, aos 79 anos, é indissociável de um dos momentos-chave do cinema moderno e de um dos seus realizadores mais influentes: a Nouvelle Vague francesa, da qual foi um ícone internacional, e Jean-Luc Godard, que a dirigiu por oito vezes e com quem foi casada entre 1961 e 1965. Uma Mulher é uma Mulher (1961), Viver a Sua Vida (1962), O Soldado das Sombras (rodado em 1961, estreado apenas em 1963), Bando à Parte (1964), Alphaville (1965), Pedro, o Louco (1965), Made in U. S. A. (1966) e um segmento de A Mais Velha Profissão do Mundo (1967): sete filmes “e meio”, nas palavras da própria, uma mão cheia de obras incontornáveis do cinema mundial.

Continuar a ler