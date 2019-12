Morreu a actriz Anna Karina, ícone da Nouvelle Vague francesa

A actriz Anna Karina, um dos rostos do cinema de Jean-Luc Godard e que filmou com alguns dos mais importantes cineastas da história do cinema, morreu sábado em Paris aos 79 anos, noticiam este domingo o diário francês Le Monde e a agência de notícias AFP citando o seu agente. Nascida na Dinamarca e tornada estrela da Nouvelle Vague nos anos 1960, a actriz que é um ícone do cinema francês foi este ano homenageada pelo festival IndieLisboa na secção Herói Independente e motivou um ciclo na Cinemateca Portuguesa. “A vida deu-me muito mais do que eu poderia esperar quando era miúda”, disse ao PÚBLICO em Abril. “Foram tudo presentes maravilhosos. A minha vida é um presente maravilhoso.”

O ministro da Cultura francês, Franck Riester, já lamentou no Twitter a perda de uma actriz que “magnetizava o mundo tinteiro. Hoje, o cinema francês é órfão. Perdeu uma das suas lendas”, escreveu, começando por lembrar como “o seu olhar era o olhar da Nouvelle Vague”.

Nascida Hanne Karin Bayer em Copenhaga em 1960, ganhou o seu nome artístico quando chegou a Paris pela mão de outro ícone: Coco Chanel. A criadora de moda cruzou-se com a mulher de tez branca e olhos azuis acinzentados quando começou a trabalhar como modelo.

“Vim para Paris em 1957”, relatou ao PÚBLICO numa entrevista de vida em Abril último. Queria afastar-se da mãe, figurinista de teatro, e o pai era ausente. Queria ser actriz. “Um dia, Coco Chanel veio ter comigo e perguntou-me ‘então, parece que queres ser actriz?’. Respondi que sim e ela perguntou-me como me chamava. Respondi: Hanne Karin Bayer. E ela: ‘Ah, não, impossível, se queres ser actriz vais passar a chamar-te Anna Karina’.” Pouco depois, a sua carreira despontava e trabalharia com Luchino Visconti, George Cukor, Jacques Rivette e, claro, Godard, que se tornaria seu marido e em cujos filmes participou em sete ocasiões.

“Lendária”, chama-lhe o Le Monde, associando-a indelevelmente ao movimento cinematográfico nascido em França cujo lastro se espalhou pelo mundo artístico e pelo globo. Foi também cantora, tendo interpretado temas ao lado de outro marco histórico e cultural de seu nome Serge Gainsbourg. Este dedicou-lhe a comédia musical Anna, realizada por Pierre Koralnik, e escreveu-lhe Sous le soleil exactement, que teve grande êxito, destaca a AFP.

Anna Karina fez o seu primeiro filme na Dinamarca, como contou ao crítico do PÚBLICO Luís Miguel Oliveira na entrevista que a apresentava como heroína independente. Foi em 1954, tinha 14 anos e tratava-se de uma curta-metragem, A Rapariga dos Sapatos, de Ib Schmedes, e que também foi exibido em Portugal por ocasião do IndieLisboa de 2019. Chegou ao Festival de Cannes em 1959, onde foi premiado, marcando a primeira presença de Anna Karina no conceituado encontro — em 2018, o cartaz do festival, que anualmente homenageia momentos emblemáticos do cinema, pô-la em destaque numa imagem de 1965 em Pedro, O Louco, de Godard.

Foto O cartaz em Cannes, em 2018, com Karina e Jean-Paul Belmondo SEBASTIEN NOGIER/EPA

Conheceu Jean-Luc no final da década de 1950 com ele a querer dar-lhe um papel em O Acossado, o que ela recusou. Era muito jovem, continuava a trabalhar como modelo, fazia filmes e anúncios publicitários, recusava aparecer nua como lhe pedia o futuro marido depois de a ter visto ensaboada num anúncio para os sabonetes Palmolive.

Estava envolvida com o cinema pelo consumo em sala. “Ia muito ao cinema. Ver filmes franceses, sobretudo, também para aprender a língua, aprender as nuances do francês falado”, disse ao PÚBLICO este ano. Mais tarde, era convocada por telegrama para um encontro com Godard e participou no casting de O Soldado das Sombras, para o qual foi escolhida e onde se apaixonaram. Jean-Luc Godard declarou-se num bilhete: “Amo-a. Encontro à meia-noite no Hotel de la Paix”.

O Soldado das Sombras, porém, não seria o seu primeiro filme a estrear-se nas salas onde via filmes para aprender a língua. Primeiro viria Ce Soir ou Jamais, de Michel Deville, cuja estreia antecedeu a de O Soldado das Sombras, só visto nos cinemas em 1963 devido à censura do regime de De Gaulle por versar sobre a guerra argelina. Godard voltou a querê-la em Une Femme est une Femme (1961) e continuariam a filmar juntos: Viver a Sua Vida (1962), Bando à Parte (1964) Alphaville (1965), Pedro, o Louco (1965). Made In USA (1966) foi o último filme que fizeram juntos. Em 1967 ainda participaria no segmento de Godard em A Mais Antiga Profissão do Mundo, Anticipation ou l'Amour en l'An 2000.

Ao longo da sua carreira, Anna Karina, que acabaria por não estar presente no IndieLisboa por motivos de saúde (sofria de cancro), filmaria ainda com Rainer Werner Fassbinder em Roleta Chinesa (1976), contracenou com Godard em Cléo de 5 a 7, de Agnès Varda, participou em A Religiosa (1966), de Jacques Rivette, e trabalhou com Visconti, “um rei”, em O Estrangeiro (1967).

Justine (1969), de George Cukor, A Ronda do Amor (1964), de Roger Vadin, Michael Kohlhaas, o Rebelde (1969), de Volker Schlondorff, A Ilha do Tesouro (1985), de Raul Ruiz, ou Le Soldatesse (1965), de Valerio Zurlini são alguns dos seus outros filmes. Experimentou a realização com Vivre Ensemble, de 1973.