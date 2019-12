Dois feridos em incidente no Porto com armas de fogo

Dois homens foram baleados e tiveram de ser conduzidos ao hospital num incidente ocorrido às 7h30 deste sábado na zona da Foz, no Porto, disseram fontes policiais.

De acordo com as fontes, o caso ocorreu na Avenida Brasil, Foz do Douro, Porto, e os dois homens foram conduzidos ao Hospital de Santo António em viaturas privadas.

O caso foi registado pela PSP, mas a investigação foi endossada à Polícia Judiciária, que tem competência reservada nos crimes envolvendo armas de fogo.

Nenhuma das duas forças policiais esclareceu quais os contornos do incidente.

Segundo o Jornal de Notícias, o incidente ocorreu junto à porta de uma discoteca na Avenida Brasil e as vítimas deram entrada no hospital em estado grave.