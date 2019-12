Central Hidroeléctrica do Tua vence Prémio Arquitectura do Douro 2019

A Central Hidroeléctrica do Tua, uma obra com assinatura do arquitecto Eduardo Souto de Moura, foi a vencedora do Prémio Arquitectura do Douro 2019. O anúncio foi feito este sábado, 14 de Dezembro, numa sessão que decorreu no Museu do Vinho, em São João da Pesqueira, e que coincidiu com as comemorações dos 18 anos da classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património Mundial pela UNESCO.

O edifício começou a ser construído em 2011 e é composto por uma sala de máquinas parcialmente embutida no monte que ladeia o complexo, uma tentativa do arquitecto portuense em diminuir o impacto paisagístico e visual da construção. Na superfície estão instaladas peças transformadoras que, pela sua natureza, teriam obrigatoriamente que ser alojadas no exterior.

Foto Luís Ferreira Alves

Apesar de se tratar da primeira barragem projectada por Souto Moura, o vencedor do Pritzker 2011 recorreu a uma técnica já utilizada no Estádio Municipal de Braga (também da sua autoria), que consiste num corte, com cerca de 90 graus, no terreno, onde a obra foi “encaixada”. Aquando da apresentação do projecto, o arquitecto descreveu-o como sendo “um bunker que minimiza o impacto do betão”. Foram ainda utilizados materiais típicos da região como os socalcos, o granito e as oliveiras.

A Central Hidroeléctrica do Tua foi a escolhida entre 14 propostas submetidas. Da obra, o júri – composto por representantes da Comissão de Desenvolvimento da Região Norte (CCDRN), da Entidade Regional do Turismo Porto e Norte e pelo arquitecto Álvaro Andrade (vencedor da última edição do prémio) – destacou a “decisiva e determinante intervenção da arquitectura, enquanto metodologia disciplinar, acima de tudo, por assegurar a manutenção do Douro Vinhateiro como Património da Humanidade”. É a segunda vez que Souto Moura é distinguido no âmbito deste prémio, já que em 2017 recebeu uma menção honrosa com o espaço Miguel Torga.

Para além do edifício vencedor foram ainda homenageados, com menções honrosas, o Centro Interpretativo do Vale do Tua, da autoria de Susana Rosmaninho e Pedro Azevedo, e a Casa do Rio, projectada pelo arquitecto Francisco Vieira de Campos.

O Prémio Arquitectura do Douro foi criado em 2006 pela CCDRN, com o objectivo de “promover a arquitectura de excelência e as boas práticas no exercício da arquitectura que se vêm realizando na região”, após a inscrição do Alto Douro Vinhateiro na lista de Património Mundial pela UNESCO. Ao longo das últimas edições, edifícios como o Centro de Alto Rendimento do Pocinho, o Museu do Côa ou o Armazém da Quinta do Portal foram igualmente distinguidos.

