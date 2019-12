Presentes de Natal “eco-conscientes”

Natal, uma época por excelência de união familiar, de espírito solidário, de paz e amor, mas também sinónimo inevitável, na sociedade consumista em que vivemos, de compra de presentes. E se alguns podemos evitar comprar, para as crianças, acabamos, invariavelmente, por oferecer um ou mais presentes. Na realidade, são efetivamente as crianças que vivem intensamente esta altura do ano, ansiosos que o Pai Natal ou o Menino Jesus (depende das famílias) lhes coloque os tão desejados presentes debaixo da árvore de Natal. E embora lhes devamos ensinar o verdadeiro espírito e magia do Natal, que está longe de ser apenas a troca de presentes, há sempre aquele miminho que pais, tios, avós e amigos lhes vão oferecer.

E já que vamos oferecer esses presentes, convém então que não o façamos de forma impulsiva. Nessa procura pelo brinquedo ideal, podemos e devemos ter em conta alguns critérios:

Pensar na faixa etária da criança para encontrar um brinquedo adequado à idade de cada uma. Verificar se é um brinquedo seguro que tem os certificados europeus de segurança. Oferecer algo que, além de divertido, possa ser educativo: a brincar também se pode aprender muita coisa. Ir ao encontro dos gostos e interesses da criança. Comprar brinquedos que tenham que ser utilizados ao ar livre (ex.: bicicletas, patins, cordas para saltar, bolas) que permitam que a criança saia de casa e faça exercício. Fazer compras conscientes e ecológicas: brinquedos fabricados com materiais que respeitem o ambiente e promovam um desenvolvimento saudável e feliz das crianças. Evitar brinquedos com pilhas e baterias, mas caso não seja possível opte por pilhas recarregáveis.

As questões ambientais estão cada vez mais presentes na consciência de cada um de nós, e talvez por isso mesmo, e segundo o estudo do Consumidor Europeu da IRI, o consumo consciente está em crescimento e os consumidores estão cada vez mais cientes do impacto ético e ambiental que as suas compras podem ter no ambiente.

Mas o que é isto de consumo consciente e ecológico? O consumo consciente ou sustentável envolve a procura de produtos e serviços ecologicamente corretos, a economia de recursos, a utilização dos bens até ao fim da sua vida útil e a reciclagem dos materiais. Tudo isto porque, como sabemos, o consumo incontrolável e compulsivo da sociedade ao longo do tempo tem trazido consequências muito negativas para o meio ambiente.

O consumidor consciente, por sua vez, sob a perspetiva ecológica, é aquele que se preocupa como o seu bem-estar, com a sociedade atual, com a qualidade de vida das gerações futuras e com a expectativa de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos.

Este alerta e sensibilização para as questões ambientais, que parece ter-se tornado “uma moda” de que toda a gente fala, não é mais do que uma necessidade real de mudança de comportamentos e um apelo a uma reflexão consciente de forma a que, ao adotarmos novos valores, possamos construir um futuro com mais qualidade de vida para as nossas crianças e jovens. E essas mudanças podem passar simplesmente por aquilo que compramos e oferecemos às nossas crianças.

Assim sendo, são muitas as lojas que já têm estas questões em consideração e que nos apresentam brinquedos ecológicos que ajudam também na educação ambiental das crianças e na mudança de alguns comportamentos e valores que devemos seriamente implementar.

Claro que sabemos que, ainda que o entendimento sobre o impacto das próprias ações no meio ambiente venha com o processo de formação de uma consciência crítica, ensinar às crianças, desde pequeninas, a refletir sobre as suas escolhas antes de consumir é estimular que cresçam de forma saudável e assumam comportamentos que levem a sociedade a desenvolver-se de forma responsável e sustentável.

Portanto, neste Natal, seja o exemplo e ofereça às crianças brinquedos e jogos que, para além das funções óbvias lúdicas e educativas, possam ter impacto no seu futuro e no futuro de todos nós!

Faça compras conscientes! Faça compras ecológicas! O nosso Planeta agradece!

