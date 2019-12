Abelhas mansas, cabras felizes, paisagens de tirar o fôlego: Melgaço entre o novo e a tradição

Há uma lenda que ajuda a ilustrar o espírito de resistência e de resiliência dos melgacenses. Decorria o ano de 1388 e Inês Negra, filha da terra, regressa a Melgaço para se juntar a João I, ou mestre de Avis, para ajudá-lo a recuperar a vila que naquela altura estava debaixo de jugo castelhano. As tropas do rei, no rescaldo da Guerra da Independência (1383-85), cercavam as muralhas prontas para o assalto do poder que estava nas mãos do alcaide espanhol. Mas não foi necessário avançarem.

