A família Obama depois da Casa Branca — em imagens

Foi em Chicago que começou e foi em Chicago que acabou uma odisseia política. Foi nesta cidade do estado norte-americano do Illinois que Barack Obama festejou a sua vitória no primeiro mandato como Presidente dos Estados Unidos, em 2008. E foi lá também que, perante cerca de 18 mil pessoas, acompanhado de Michelle Obama, primeira-dama, e das suas duas filhas, Malia e Natasha, se despediu de oito anos de presidência, em Janeiro de 2017.

Independentemente de quem lhe sucedeu na Casa Branca, a família continuou a gerar interesse nos meios de comunicação norte-americanos e internacionais. Desde 2017 que tem apostado no trabalho da Fundação Obama (Obama Foundation), organização sem fins lucrativos que, entre outros projectos, ajuda a combater as dificuldade em todos os campos da vida de vários jovens e homens negros e financia a ida de alguns estudantes para a universidade. Michelle lançou um livro, e respectiva tour literária, e Obama esteve até em Portugal, mais precisamente no Porto, para falar das alterações climáticas. Veja na galeria abaixo alguns momentos da família desde que esta deixou a morada na casa mais conhecida dos Estados Unidos.