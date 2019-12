A vitória habitual do Benfica pelos suspeitos do costume

O Benfica venceu, neste sábado, o Famalicão, no Estádio da Luz, por 4-0 e somou a 10.ª vitória consecutiva no campeonato.

Com golos de Vinícius e Pizzi (que bisou), a equipa “encarnada” mantém-se na liderança da prova, aumentando provisoriamente para sete pontos a sua vantagem para o FC Porto, segundo classificado e que joga na segunda-feira com o Tondela.

A sexta goleada (três golos ou mais de diferença) dos benfiquistas na I Liga começou a ser construída ainda na primeira parte quando, após um bom cruzamento de Chiquinho e que Vinícius concluiu com eficácia (39').

No início do segundo tempo, Pizzi (47') dilatou a vantagem das “águias”, aproveitando bem um alívio para a frente da baliza do Famalicão.

O capitão do Benfica marcaria o seu segundo golo, após mais uma assistência de Chiquinho (63'), numa altura em que o Famalicão não mostrava capacidade para contrariar o rumo da partida.

O resultado final seria fixado por Caio Lucas, que com apenas cinco minutos em campo, finalizou bem um contra-ataque do Benfica.