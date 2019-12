Nova Caledónia, futebol no meio do oceano

O Mundial de clubes é aquela competição em que alguns clubes são mais iguais que outros. Europeus e sul-americanos só entram nas meias-finais (e são quase sempre os finalistas), todos os outros têm de disputar mais um jogo ou dois. O historial da competição não foge muito a esta hierarquia, com nove vencedores europeus e seis sul-americanos em 15 edições, em que apenas quatro finais tiveram representantes de outros continentes – os africanos Raja Casablanca e TP Mazembe e os asiáticos Kashima Antlers e Al-Ain. Em 2019, a final mais provável (e esperada) será entre Liverpool e Flamengo, dois gigantes do futebol mundial bem distantes da realidade do Hienghène Sport, a equipa da Nova Caledónia que esteve no Mundial de clubes como campeã da Oceânia. É um futebol de outro mundo. Mas é futebol.

