Barcelona empata e pode ser ultrapassado pelo Real Madrid

O Barcelona foi este sábado ao terreno da Real Sociedad empatar a duas bolas e perdeu mais dois pontos no campeonato espanhol. A equipa catalã isolou-se mesmo assim no comando da classificação, com mais um ponto do que o Real Madrid, que só irá entrar em campo este domingo frente ao Valência.

A Real Sociedad entrou bem no encontro e chegou à vantagem aos 12’, através de uma grande penalidade concretizada por Mikel Oyarzabal.

Ainda antes do intervalo, o francês Antoine Griezmann empatou o encontro (38') e logo a abrir o segundo tempo Luís Suárez deu a volta ao marcador (49'). Mas aos 62’, Alexander Isak voltou a estabelecer a igualdade, que se manteria até final.

Um resultado negativo para os campeões espanhóis, que irão receber o Real Madrid, na próxima quarta-feira, numa partida em atraso da Liga espanhola.