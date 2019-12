Al Hilal vence Espérance Tunis e encontra Flamengo no Mundial de Clubes

O Al Hilal qualificou-se neste sábado para as meias-finais do Mundial de Clubes de futebol, ao vencer o Espérance Tunis, por 1-0, nas meias-finais, marcando encontro com o Flamengo, de Jorge Jesus.

Em Doha, o francês Bafétimbi Gomis, entrado oito minutos antes, marcou o único golo do encontro, aos 73’, dando a vitória ao campeão asiático perante o vencedor da Liga dos Campeões africana.

Na meia-final, marcada o Al Hilal vai defrontar o Flamengo, treinado por Jorge Jesus, recente vencedor da Taça Libertadores.