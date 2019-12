A vitória habitual do Benfica pelos suspeitos do costume

Sim, tem sido um hábito. Com apenas uma derrota em 14 jornadas, o Benfica é uma máquina de vitórias no campeonato nacional e neste sábado, contra o Famalicão, somou mais uma — a 11.ª consecutiva — o que lhe permite seguir tranquilo no topo da classificação da Liga portuguesa e lhe garante que terminará o ano de 2019 na liderança da competição, independentemente do que o FC Porto faça, amanhã, contra o Tondela.

Frente ao terceiro classificado do campeonato e a equipa “sensação” da prova até ao momento, o Benfica mostrou a sua força e venceu com uma goleada por 4-0. Um resultado folgado como tem sido também habitual desde que Bruno Lage assumiu o cargo de treinador dos benfiquistas — em 33 jogos como técnico das “águias”, Lage soma 31 triunfos, 20 dos quais com mais de três golos de diferença.

E o Benfica dominador do campeonato português voltou a mostrar-se ontem, recorrendo às suas duas “estrelas” do momento — Vinícius e Pizzi — que construíram a vitória, antes de Caio Lucas fechar a contagem.

Contra um Famalicão que apesar da sua boa classificação tem vindo a decair nos últimos encontros — a formação minhota chegou à Luz sem ter ganho nenhum dos seus últimos quatro jogos do campeonato e com dez golos sofridos — o Benfica foi sempre melhor e justificou o triunfo, como até o treinador dos famalicenses reconheceu no final da partida.

O “maestro” Pizzi

A vitória “encarnada”, contudo, demorou algum tempo a tornar-se inevitável. A equipa “sensação” da Liga mostrou qualidade nos minutos iniciais, chegando a incomodar Vlachodimos com alguns contra-ataques bem desenhados. Mas o “onze” que Bruno Lage colocou em campo — exactamente o mesmo que defrontou e ganhou ao Zenit, dias antes, para a Liga dos Campeões — foi paciente e nunca se desconcentrou, apesar da defesa “subida” e das linhas bem próximas do Famalicão que dificultavam a penetração na área minhota.

Positivo/Negativo Positivo Vinícius O avançado brasileiro continua inspirado. Ontem, marcou mais um golo, o seu 10.º no campeonato, 14.º no total. Isto em 19 jogos disputados.

Positivo Pizzi O capitão do Benfica já é o melhor marcador do campeonato. “Bisou” contra o Famalicão e chegou aos 11 golos na Liga, realizando mais uma exibição de gala.

Positivo Tomás Tavares Uma bela exibição do jovem lateral direito “encarnado”. E isto num jogo em que tinha pela frente Fábio Martins, um dos melhores da Liga e do Famalicão. Negativo Famalicão A equipa “sensação” do campeonato tem vindo a “perder gás”. E, neste sábado, teve pouco de sensacional.

Com variações de flanco pacientes, com Taarabt e Gabriel muito interventivos na recuperação de bola e construção de jogo e com Grimaldo e Tomás Tavares muito activos nos flancos o Benfica foi criando espaços e ocasiões de golo. E, aos poucos, Chiquinho e Pizzi foram aproveitando algumas descompensações defensivas do adversário para criarem perigo.

O domínio benfiquista intensificou-se a partir da primeira meia-hora de jogo, altura em que os “encarnados” tiveram quase uma mão cheia de ocasiões de golo. Que chegaria pouco depois, a culminar esse melhor período do Benfica, com Vinícius a concluir um bom cruzamento de Chiquinho (39’).

Se a primeira parte tinha terminado bem para os campeões nacionais, o segundo tempo não destoou. Com uma entrada forte, os benfiquistas marcaram o seu segundo golo apenas quatro minutos depois do recomeço da partida, com Pizzi a aproveitar um alívio para a “cabeça” da área do Famalicão.

Com dois golos de desvantagem e a jogar contra uma equipa empolgada que apresentava um futebol mais “largo” do que o do primeiro tempo, o Famalicão não voltou a ser a equipa defensivamente organizada que tinha conseguido ser durante boa parte dos primeiros 45 minutos e o resultado foi-se desnivelando.

Pizzi, após nova assistência de Chiquinho, reforçou a sua liderança na lista de goleadores do campeonato ao bisar (63’), havendo ainda tempo para Caio Lucas se estrear a marcar com a camisola “encarnada” na Liga, consumando a goleada — a sexta, só esta época, para as “águias”, que terminam a voar bem alto no campeonato nacional.