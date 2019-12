Momo ao vivo no auditório do PÚBLICO

Cantor e compositor, Marcelo Frota, conhecido como Momo, já gravou seis discos em nome próprio, quatro no Brasil, onde nasceu (em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, em 17 de Fevereiro de 1979) e dois em Lisboa, onde reside desde 2015, após alguns anos a viver em Luanda, Rio de Janeiro, Estados Unidos (Michigan) e Barcelona.

Gravou o primeiro disco em 2006, A Estética do Rabisco, seguindo-se Buscador (2008), Serenade of a Sailor (2011), Cadafalso (2013), todos eles ainda no Brasil. Em Portugal, lançou Voá (2017), produzido por Marcelo Camelo e com uma participação especial de Camané, no tema Alfama; e já no final de 2019 lançou I Was Told To Be Quiet, com canções em inglês, francês e português.

Gravado em Los Angeles, e produzido por Tom Biller (norte-americano que já trabalhou com Fiona Apple, Sean Lennon, Elliot Smith ou Kanye West), o disco mistura as sonoridades brasileiras da bossa nova e do samba à estética do indie contemporâneo.