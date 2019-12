Fim-de-semana de chuva, neve e alerta de ondulação forte

Vai ser mais um fim-de-semana de mau tempo, pelo menos nas regiões Norte e Centro do país. A chuva dos últimos dias vai continuar. No Sul, a precipitação chegará apenas no domingo, depois um sábado de céus muito nublados. E toda a costa está sob alerta amarelo devido

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o mau tempo vai perdurar até, pelo menos, dia 22 de Dezembro, em grande parte do país.

O Porto oscilará entre os 12ºC e os 15ºC este fim-de-semana. Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança registarão temperaturas semelhantes, com mais de 90% de probabilidade de registo de precipitação.

Na zona Sul, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado no sábado e chuva no domingo. Em Lisboa, as temperaturas vão oscilar entre os 17ºC de máxima e os 13ºC de mínima.

O IPMA indica ainda a possibilidade de queda de neve, a partir do final da tarde domingo, acima dos 1400 metros.

A chuva será ainda comum aos arquipélagos dos Açores e da Madeira durante o fim-de-semana. No Funchal, a temperatura estará entre os 22ºC e os 17ºC. Nos Açores, as temperaturas máximas aproximam-se dos 20ºC.