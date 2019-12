Tribunal Constitucional confirma expulsão de quatro militantes do PS

O Tribunal Constitucional (TC) julgou improcedente a impugnação que quatro militantes do PS tinham apresentado a este órgão por terem sido afastados do partido em Março deste ano, depois de terem apoiado e participado em listas independentes nas eleições autárquicas de 2017. O acórdão do tribunal, a que o PÚBLICO teve acesso, tem a data de 3 de Dezembro de 2019.

