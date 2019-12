Câmara de Santa Comba Dão recebeu duas estátuas de Salazar mas não diz para quê

As duas peças estavam arrumadas numas instalações em Loures até há pouco tempo. A maior é uma estátua de bronze com 2,3 metros, que representa António de Oliveira Salazar em vestes doutorais. A mais pequena é um busto em pedra, que pesa 500 quilos. As duas são da autoria do escultor Francisco Franco e estavam à guarda da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC). Foi em Setembro de 2017 que a Câmara Municipal de Santa Comba Dão (CMSCD) assinou um protocolo com a DGPC, que passava a estátua e o busto para a alçada da autarquia por cinco anos, sendo que o período é renovável.

