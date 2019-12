Pacto Ecológico Europeu: terá chegado a hora de enterrar o PIB?

Esta semana foi marcada pela apresentação do Pacto Ecológico Europeu, um conjunto de 50 ações a implementar até 2050, com o objetivo de tornar a União Europeia o único bloco económico mundial em neutralidade carbónica. Ursula von der Leyen, nova presidente da Comissão Europeia, quis dar a este momento um cunho histórico, quando comparou “as renováveis e os algoritmos” do Green Deal com o carvão e o aço que estão na base da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, criada em 1957 e mãe da atual UE.

