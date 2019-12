Maior pedra no sapato nas conclusões da COP25 são os mercados de carbono

Quando já muitas pessoas começaram a abandonar o espaço de Feira de Madrid, onde decorre a 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas, ainda ninguém arrisca dizer quando terminará, efectivamente, a cimeira que já dura há duas semanas. Na manhã desta sexta-feira havia propostas desenhadas para o texto global, que traduzirá as conclusões da COP25, para as questões pendentes do Protocolo de Quioto e para os temas específicos do Acordo de Paris relacionados com as perdas e danos e com o Artigo 6 (os mercados de carbono), mas ninguém acreditava que seriam definitivos ou arriscava dizer quando ou se todos eles darão origem a um documento que encerre o processo.

