COP25 chega ao dia das decisões com o Acordo de Paris longe de ser cumprido

Milhares de decisores políticos, técnicos e activistas juntam-se em Madrid na COP25 – a 25.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Neste P24 falamos com a jornalista Patrícia Carvalho no dia de todas as decisões.

