Boris liderou um terramoto conservador e redesenhou o mapa do “Brexit”

Três promessas, duas já cumpridas e a terceira ali ao virar da esquina. É esta a avaliação mais objectiva e pragmática do caminho que tem sido trilhado por Boris Johnson, depois do triunfo incontestável nas legislativas antecipadas no Reino Unido, de quinta-feira, fruto de um desempenho dominante do Partido Conservador e de uma participação desastrosa do Partido Trabalhista – que obrigou Jeremy Corbyn a definir um prazo para a sua saída de cena.

Continuar a ler