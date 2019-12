Da “alegria” ao “pesadelo”: as capas dos jornais sobre a vitória de Boris Johnson

O Reino Unido (e o resto do mundo) acordou, esta sexta-feira, com os ecos da vitória esmagadora de Boris Johnson e dos tories nas últimas eleições – as terceiras em menos de cinco anos. A notícia chegou à capa dos jornais de toda a Europa e até ao outro lado do Oceano Atlântico.

Se alguns jornais fizeram títulos positivos (como o Daily Mail, que escreveu: “Alegrem-se! Boris Johnson terá uma vitória esmagadora”), outros optam por uma linguagem mais sombria, como o The Journal, com uma manchete onde se lê “Os trabalhistas foram apanhados de surpresa” ou o Daily Mirror com “O pesadelo antes do Natal”. “A Escócia é um país diferente”, lê-se na manchete do The National.

A fotografia de Boris Jonhson com o seu cão Dilyn, à saída da secção de voto, em Londres foi das mais usadas para ilustrar estas eleições, marcadas por uma vitória dos Conservadores, que alcançaram a maioria absoluta em Westminster — a maior desde a vitória de Margaret Thatcher em 1987.