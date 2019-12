Johnson respondeu melhor às “ansiedades da classe trabalhadora” do que Corbyn

O Partido Trabalhista sofreu a maior derrota eleitoral dos últimos 84 anos, desde 1935, e o seu líder, Jeremy Corbyn, já abriu à corrida à sucessão ao dizer que não será ele a conduzir o partido nas próximas eleições. O “período de reflexão”, como Corbyn lhe chamou, não espera e já se começam a analisar as razões que levaram à derrota trabalhista. José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do IPRI-Universidade Nova de Lisboa, diz que o líder trabalhista cometeu o erro de se focar em temas que não o ‘Brexit’, tentando repetir a estratégia de 2017. Um erro que a oposição interna não lhe vai perdoar, aproveitando para disputar a liderança e virar o partido ao centro: “Corbyn sempre lutou contra uma oposição interna, mais ao centro e próxima de Tony Blair, e que, não estando satisfeita com os resultados, verá aqui uma oportunidade para disputar a liderança”.

