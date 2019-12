Semanas da moda de Milão e Londres unem-se em mensagem anti-Brexit

A Câmara Nacional da Moda Italiana (CNMI) anunciou uma colaboração com o Conselho de Moda Britânico (BFC, na sigla original) que levará parte da semana de moda de Londres à apresentação das colecções masculinas de Outono/Inverno de Milão, que decorre nesta cidade italiana já em Janeiro, entre os dias 10 e 14.

O anúncio surgiu nesta quinta-feira, 12 de Dezembro, no mesmo dia em que os cidadãos do Reino Unido votavam numas eleições que, com a vitória esmagadora de Boris Johnson, deverão abrir o caminho para o Brexit. Seja qual for a direcção, o presidente da CNMI, Carlo Capasa, disse que a capital da moda italiana pretende receber as colecções das casas britânicas Stella McCartney, Alexander McQueen e da marca de streetwear A-Cold-Wall, de Samuel Ross.

Mais A carregar...

“É uma mensagem política de colaboração. Muitas fronteiras não são boas para o sistema da moda. Certamente, também é uma mensagem por parte dos nossos amigos ingleses que dizem que, mesmo com o Brexit, querem continuar a fazer parte do sistema [da moda europeia]”, explicou Capasa, durante uma conferência de imprensa, acrescentando que a moda é uma “ponte entre nações”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para lá da mensagem política, entre os convidados de Itália, apenas Samuel Ross é uma novidade nas passerelles de Milão pelas quais já desfilaram, noutras edições, as propostas tanto de McCartney como de McQueen: a primeira apresentou a sua colecção para homem em Junho deste ano; a colecção com o nome do segundo foi a Milão em 2014, quatro anos após a morte do criador.

Paralelamente às apresentações destes três nomes maiores da moda made in Reino Unido, Milão integrará ainda um “showroom de Londres”, no qual serão apresentados dez designers britânicos emergentes ao lado de cinco italianos.

Uma modelo durante um desfile de Bobby Abley na semana da moda de Londres Reuters/HENRY NICHOLLS Modelo desfila em criação do indiano Ashish Gupta EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Modelo desfila em criação do indiano Ashish Gupta EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Desfile da irlandesa Simone Rocha Reuters/HENRY NICHOLLS A modelo britânica Munroe Bergdorf (esquerda) e a cantadora britânica Singer Paloma Faith num desfile durante a semana da moda de Londres EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Desfile do indiano Ashish Gupta Reuters/HENRY NICHOLLS Desfile do indiano Ashish Gupta Reuters/HENRY NICHOLLS Desfile da irlandesa Simone Rocha Reuters/HENRY NICHOLLS Modelo desfila numa criação de Victoria Beckham Reuters/Henry Nicholls Modelo desfila em criação de Roksanda Reuters/HENRY NICHOLLS Modelo desfila em criação de Roksanda Reuters/HENRY NICHOLLS Modelo desfila em criação de Roksanda EPA/NEIL HALL Modelo desfila em criação de Roksanda EPA/NEIL HALL Modelo desfila em criação de Roksanda EPA/NEIL HALL Modelo apresenta uma criação do designer irlandês Paul Costelloe EPA/NEIL HALL Desfile de apresentação de Huishan Zhang Reuters/HENRY NICHOLLS Modelos apresentam criações do designer irlandês Paul Costelloe EPA/NEIL HALL Pam Hogg caminha com modelos depois da apresentação das suas criações EPA/NEIL HALL Desfile de Pam Hogg EPA/NEIL HALL Desfile de Pam Hogg EPA/NEIL HALL Desfile de Pam Hogg EPA/NEIL HALL Desfile de Pam Hogg Reuters/HENRY NICHOLLS Desfile de Matty Bovan Reuters/HENRY NICHOLLS Desfile de Pam Hogg Reuters/HENRY NICHOLLS Desfile de Alexa Chung Reuters/HENRY NICHOLLS A empresária brasileira Alice Ferraz durante o desfile de Alexa Chung Reuters/HENRY NICHOLLS Desfile de Molly Goddard Reuters/HENRY NICHOLLS Desfile de Molly Goddard Reuters/HENRY NICHOLLS Criações de RIXO EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Criações de RIXO EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA A modelo britânica Naomi Campbell durante um desfile na semana da moda londrina Reuters/HENRY NICHOLLS Desfile de Mark Fast EPA/NEIL HALL Desfile de Mark Fast EPA/NEIL HALL Desfile de Mark Fast Reuters/HENRY NICHOLLS Criações de HAZZYS EPA/NEIL HALL Criações da designer turca Bora Aksu EPA/NEIL HALL Criações da designer turca Bora Aksu EPA/NEIL HALL Criações da designer turca Bora Aksu EPA/NEIL HALL Criações da designer turca Bora Aksu EPA/NEIL HALL Desfile de Bora Aksu Reuters/HENRY NICHOLLS Desfile de Bora Aksu Reuters/HENRY NICHOLLS Desfile da designer Amelia A Walls EPA/NEIL HALL Desfile da designer Amelia A Walls EPA/NEIL HALL Desfile da designer Amelia A Walls EPA/NEIL HALL Criações de Roberta Einer EPA/NEIL HALL Criações de Roberta Einer EPA/NEIL HALL O backstage do desfile de Bobby Abley Reuters/HENRY NICHOLLS O backstage do desfile de Bobby Abley Reuters/HENRY NICHOLLS Modelo desfila em criação do indiano Ashish Gupta Reuters/HENRY NICHOLLS Fotogaleria