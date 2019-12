Massagem tailandesa é Património Imaterial da Humanidade

A tradicional massagem tailandesa faz parte da lista de Património Imaterial da Humanidade, da UNESCO. A decisão foi conhecida na quinta-feira, em Bogotá, Colômbia, altura em que se soube também que os Caretos de Podence também se juntaram à lista porque são tradições e práticas que são transmitidas de geração em geração.

A chamada Nuad Thai faz agora parte da lista de tradições que devem ser preservadas no futuro. Ao contrário das massagens convencionais, as tailandesas envolvem muito movimento e normalmente as pessoas assumem uma série de posições. Por seu lado, os terapeutas não usam óleos e utilizam mais do que as mãos para massajar, já que recorrem aos antebraços e aos joelhos para aplicar pressão sobre o corpo de quem recebe a massagem.

Segundo a UNESCO, esta prática tem as suas raízes no “autocuidado na sociedade camponesa tailandesa do passado, [onde] todas as aldeias tinham massagistas a quem os aldeões recorriam quando tinham dores musculares por trabalharem no campo”.

Desta lista — conhecida anualmente e na qual Portugal já viu incluídas outras tradições como o Fado, o Cante Alentejano, a Dieta Mediterrânica, a Falcoaria e os chamados “Bonecos de Estremoz” ou a arte chocalheira —, este ano, fazem ainda parte a harpa irlandesa; o perdão celestino italiano (um rito católico em que é distribuído o perdão aos fiéis que passam pela Basílica de Santa Maria de Collemaggio, em L'Aquila); e uma arte marcial de auto-defesa da Malásia.

A UNESCO é a agência das Nações Unidas para a educação, cultura e ciência.