Estão são as melhores fotografias de casamento de 2019

Há muito que as fotografias de casamento deixaram de ser apenas alguns retratos do casal, outros com a família e um registo do corte do bolo. Hoje, a fotografia de casamento é uma arte por si só. Desde 2017, é eleito o melhor fotógrafo de casamentos do ano pelos International Wedding Photographer of the Year Awards (IWPOTY).

O grande vencedor de 2019 foi a dupla de fotógrafos Cat e Jeff Chang do The Apartment Photography, especialistas em destination weddings em Vancouver, Canadá. O casal retratado trouxe a família de todo o mundo para celebrar a união em Whistler, na província de British Columbia.

Em segundo lugar ficou a estoniana Xenia Shabanova com uma fotografia do dia antes do casamento de Chris e Natalie, tirada com um drone.

O melhor álbum, a melhor fotografia a preto e branco, comitiva da noiva, retrato de casal, pista de dança, localização épica, fotografia vista de cima, captura única, retrato individual, noivado e fotografia analógica são as categorias que elegem os vencedores.

O grande vencedor recebe três mil doláres (cerca de 2600 euros), um software de fotografia, uma impressora, uma câmara fotográfica, entre outros prémios. No total, o valor do primeiro prémio ultrapassa os oito mil euros.

O prémio IMPOTY foi criado pelo fotógrafo australiano Luke Simon, com o objectivo de promover o trabalho dos colegas de todo o mundo.

Texto editado por Bárbara Wong