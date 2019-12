Macau em três andamentos: façam as vossas apostas

Pequim extinguiu a organização administrativa de base portuguesa, assente em dois concelhos (o de Macau e o das Ilhas) dois anos depois de tomar posse do território. Desde 2001, deixou de haver câmaras e assembleias municipais. Porém, mesmo 17 anos depois ainda é possível encontrar mapas com as referências às antigas freguesias. Eram cinco em Macau e duas nas ilhas. De Norte para Sul, começando por Macau: Nossa Senhora de Fátima, Santo António, São Lázaro, São Lourenço e Nossa Senhora do Carmo; na Taipa, Nossa Senhora do Carmo; e em Coloane, São Francisco Xavier. À Zona do Aterro de Cotai, que serviu a construção dos mais recentes casinos, não correspondia uma freguesia.

