Sete ideias para sair esta semana

PORTO

We wish you a veggie Christmas

​De 13 a 15 de Dezembro

Antigo Museu do Vinho do Porto - Cais Novo, junto à Alfândega

O hino natalício bem podia ser este, num mercado que celebra o espírito da quadra com o carimbo da sustentabilidade. No menu da sexta edição do Veggie Christmas Market & Espumanteria Portuguesa há artesanato, cosmética natural biológica, doces, petiscos, pastelaria vegana e uma selecção dos melhores espumantes. Na agenda estão ainda workshops com dicas sobre alimentação e restauro de peças decorativas e de mobiliário.

Horário: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 19h.

Entrada livre

PENAMACOR

Vila Madeiro

De 7 a 25 de Dezembro

Vem com o selo de “maior Madeiro de Portugal”. A tradição de Dezembro em Penamacor regressa este ano com mais tasquinhas e actividades de animação. A receber os visitantes está uma vila decorada a preceito, com iluminações, produtos locais, gastronomia, cantares, visitas guiadas e encenadas, presépios vivos, uma corrida nocturna e plantação de árvores na Mata Municipal. O ponto alto do programa está marcado para dia 23, à meia-noite, no adro da igreja, quando se acendem os enormes troncos que, dizem os costumes, ficarão a arder até ao dia de Reis.

Entrada livre

LISBOA E PORTO

Carmina Burana em modo imersivo

Dias 20 e 21 de Dezembro

Praça de Touros do Campo Pequeno

Dia 28 de Dezembro

Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota

Quando o universo extravagante da companhia catalã La Fura dels Baus encontra a música de Carl Orff, o resultado é este: um espectáculo imersivo, para maiores de 16 anos, onde não faltam cantores pendurados em gruas ou submergidos em vinho, quedas de água, fogo, projecções de vídeo e fragrâncias florais, entre outros efeitos especiais fiéis ao estilo cénico do colectivo. A ideia é “transportar o público para um mundo de sensações vitais a todos os amantes de música e artes performativas”. A acompanhar a produção está a Lisbon Film Orchestra.

Campo Pequeno (Lisboa): sexta, às 21h30; sábado, às 17h e às 21h30. Bilhetes de 17,50€ a 70€

Pavilhão Rosa Mota (Porto): sábado, às 17h e às 21h30. Bilhetes de 25€ a 70€

BRAGA

Elegância nas alturas

De 13 a 15 de Dezembro

Theatro Circo

Acrobacias, ilusionismo, humor, teatro e manipulação de objectos combinam-se num espectáculo descrito como “uma parábola sobre a vida e o amor”. Trazido pelos suíços Esther e Jonas Slanzi, da companhia E1nz, Zwaï combina velocidade e elegância num espaço habitado por dois personagens de mundos diferentes, em busca da ordem perfeita. Com recurso a cordas, garrafas e um diábolo, aprendem a ver o mundo para lá de cada umbigo e que o caminho para alcançar os sonhos passa pela entreajuda.

Horário: sexta, às 21h30; sábado, às 16h e 21h30; domingo, às 16h.

Bilhetes a 15€

LISBOA

Oratória de Natal

De 13 a 16 de Dezembro

Fundação Calouste Gulbenkian

Para celebrar a quadra, o Coro e a Orquestra Gulbenkian interpretam cantatas da grandiosa Oratória de Natal, criada por Johann Sebastian Bach em 1734. Ao lado dos agrupamentos está um leque de cantores de luxo, composto pela soprano Ana Quintans, a meio-soprano Marianne Beate Kielland, o tenor Benedikt Kristjánsson e o baixo-barítono Philippe Sly. A direcção está nas mãos de Michel Corboz, que cumpre 50 anos como maestro titular do coro da casa.

Horário: sábado, às 19h; domingo, às 18h; segunda e sexta, às 20h.

Bilhetes de 14€ a 28€

LISBOA E ALMADA

Natal em pontas

De 6 a 22 de Dezembro

Teatro Camões

Dias 28 e 29 de Dezembro

​Teatro Municipal Joaquim Benite

A Companhia Nacional de Bailado torna a apropriar-se de um clássico, desta vez com a coreografia do turco Mehmet Balkan para o bailado que se baseia no conto originalmente escrito por E. T. A. Hoffman. O Quebra-Nozes conta a história de Clara, uma menina que, na noite de Natal, recebe um boneco de madeira em forma de soldado. Num enredo que passeia entre sonhos e realidade, há brinquedos que ganham vida, batalhas entre soldadinhos e ratos e um reino feito à medida da menina. O cenário musical está por conta da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro da Academia de Amadores de Música.

Teatro Camões (Lisboa): quarta (dia 18), quinta e sexta, às 21h; sábado, às 18h30; domingo, às 16h. Bilhetes de 5€ a 25€

Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada): sábado, às 21h; domingo, às 16h. Bilhetes a 25€

LOURINHÃ

Rota dos Dinossauros

Um circuito pedestre urbano com pouco mais de três quilómetros, onde podemos dar de caras com um Tyrannosaurus rex, um Allosaurus ou um Triceratops, todos à escala real. A vila da Lourinhã começou a receber os primeiros modelos da Rota dos Dinossauros, um projecto que ficará concluído ao longo de 2020 e prevê a instalação de 14 exemplares no espaço público. O percurso é desenhado entre a Praça José Máximo da Costa e o Posto de Turismo e pretende dinamizar o património local, juntando créditos ao título de Capital dos Dinossauros.

Grátis

EXTRA: Cinema

A Ovelha Choné: A Quinta Contra-Ataca

Produzida pelos estúdios britânicos Aardman Animations, uma comédia de animação para os mais pequenos realizada pelos estreantes Will Becher e Richard Phelan. O argumento adapta a adorável personagem criada por Nick Park. Mais em Cinecartaz.

