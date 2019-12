O Mugaritz é um lugar para ficarmos “com medos, incertezas, como uma criança num sítio desconhecido”

O que é um beijo de ostra? Quem procura a eternidade num prato de comida? Conversar com Andoni Aduriz, tal como comer no seu restaurante Mugaritz (Errenteria, País Basco), obriga-nos a sair da nossa zona de conforto e a abrir-nos à descoberta. Foi o que aconteceu durante uma passagem do chef basco pelo Porto, onde, no final de Novembro, cozinhou no Euskalduna Studio, o restaurante do seu antigo estagiário Vasco Coelho Santos.

