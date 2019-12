Metro do Porto adjudica 18 novas composições a grupo chinês por 49,6 milhões

A empresa Metro do Porto revelou esta sexta-feira que a companhia chinesa CRRC Tangsthan venceu o concurso para entregar 18 novas composições, por 49,6 milhões euros, menos 6,5 milhões do que o valor base do procedimento.

O concurso foi lançado em 2018 com o valor base de 56,1 milhões de euros e a adjudicação foi feita por 49,6 milhões, disse à Lusa fonte da Metro do Porto.

O presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, defendeu recentemente que, para responder ao aumento de seis milhões de passageiros deste ano, esperava “antecipar até ao fim de 2021” a contratação das composições, inicialmente previstas para as novas linhas do metro, que devem estar prontas em 2022/23.

“Temos a decorrer um concurso para a aquisição de 18 novas composições, principalmente destinadas a servirem as novas linhas que vão estar concluídas em 2022/23. O nosso objectivo passa por antecipar a contratação e a entrega desses novos veículos, de modo a que, até ao final de 2021, eles possam estar a circular na rede do Metro, aumentando assim a oferta”, adiantou a 22 de Outubro.

Tiago Braga explicou que o aumento da procura, sendo “forte desde o início de 2019”, se tornou “mais expressivo ainda desde Abril, quando arrancou o PART [Programa de Apoio à Redução Tarifária]”, o designado passe único, que fez descer o valor dos bilhetes mensais dos transportes públicos.

A Metro do Porto revelou em Junho que ia convidar dois dos concorrentes ao fornecimento e manutenção de 18 novos veículos para um “processo negocial”, visando “melhorar as propostas” e “suprir as lacunas” verificadas no concurso.

A empresa esclareceu na ocasião que a decisão de convidar os dois concorrentes “que apresentaram proposta de preço” (a CRRC Tangsthan e a Skoda Transportation) foi tomada porque as propostas apresentadas por três concorrentes tinham “erros impeditivos” de adjudicação.

O concurso foi lançado com a perspectiva de servir as novas linhas Rosa, no Porto, e o prolongamento da linha Amarela de Vila Nova de Gaia a Vila d’Este. Estas novas linhas vão acrescentar seis quilómetros e sete estações à rede, representando um investimento global na ordem dos 300 milhões de euros.

Actualmente, a frota da Metro do Porto é constituída por 102 veículos: 72 do tipo Eurotram e 30 do tipo Tram-train.

O Metro do Porto opera em sete concelhos com uma rede de seis linhas, 67 quilómetros e 82 estações, utilizada por mais de 62 milhões de clientes por ano.