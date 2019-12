Serviço Top Tracer Range já está disponível no Jamor

A Top Tracer é uma empresa americana, de Dallas, que nasceu em 2006 com o objetivo de enriquecer a experiência de acompanhar as transmissões televisivas de golfe, através de um software que permite registar e desenhar o voo de uma bola de golfe na televisão.

Em 2012 o sistema foi adaptado ao treino dando origem ao Top Tracer Range, que acrescentou ao sistema original de registo visível do voo de uma bola de golfe, uma combinação de estatística e análise de todas as pancadas durante uma sessão de treino

Com o Top Tracer Range é também possível simular jogos em diferentes campos do mundo e usufruir diferentes tipos de experiências como, entre outras, concursos de drive mais longo, desafios de 9 buracos entre vários jogadores e testes de eficácia a determinadas distâncias.

Independente de poder aumentar significativamente a ocupação do campo de treino, este software chama novos jogadores que passam a poder ter desde o início um registo da sua evolução.

A partir de hoje, o Centro Nacional de Formação de golfe do Jamor passou a contar no seu campo de treino com 12 baias equipadas com a tecnologia Top Tracer, à semelhança do que é hoje possível de encontrar nos melhores driving ranges de todo o mundo.

O Top Tracer permite uma série de jogos e estatísticas a partir do treino e está disponível no CNFG do Jamor© Filipe Gerra \ GolfTattoo \ FPG

O CNFGJ é o primeiro driving range no país a instalar esta solução de tecnologia de ponta. O serviço está disponível por 5 € por hora, ou por 8 € para não federados, acrescendo o custo das bolas.

“Acredito que o Toptracer é uma ferramenta que contribuirá para atrair cada vez mais jogadores para a modalidade e que, ao mesmo tempo, proporcionará uma experiência de golfe diferente para todos aqueles que já são jogadores de golfe. Um formato mais divertido, competitivo e social.“, afirmou Miguel Franco de Sousa, Presidente da Federação Portuguesa de Golfe, na cerimónia de inauguração.

Numa cerimónia que contou com a presença do Presidente do IPDJ, Vitor Pataco e dos jogadores profissionais, Pedro Figueiredo e Tomás Melo Gouveia, Miguel Franco de Sousa afirmou ainda, “Foi magnífico ver a forma como largas dezenas de jovens, senhoras, jogadores e não jogadores, acolheram esta nova experiência de golfe.”

Várias dezenas de jogadores, entre eles muitos jovens, estiveram presentes na apresentação do Top Tracer no Jamor © Filipe Gerra \ GolfTattoo \ FPG

Além de todos os benefícios em termos do desenvolvimento desta modalidade desportiva – o mais importante para a Federação Portuguesa de Golfe – importa referir que a FPG acredita que a contratualização do serviço Top Tracer Range, terá um retorno significativo em termos financeiros.

Vários estudos realizados em driving ranges equipados com este sistema indicam ter havido um incremento das receitas geradas por parte das bolas de treino na ordem dos 40%.

Prevê-se que o investimento nesta solução tecnológica, assim como na requalificação da cobertura do driving range do CNFGJ, será recuperado em cerca de 3anos, podendo a recuperação deste investimento ser antecipada se considerarmos o inquestionável potencial de angariação de patrocínios que este novo equipamento permite gerar.

